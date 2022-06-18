التضامن: سداد 60% من تكلفة 850 وحدة سكنية لأبناء مصر "الأيتام" خريجى دور الرعاية

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى سداد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 60% من تكلفة 850 وحدة سكنية لأبناء مصر (الأيتام) الذين تخرجوا من دور الرعاية بعد بلوغهم 21 سنة طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية بتوفير وحدات سكنية مجهزة لهم.

وأكدت الوزارة فى وقت سابق أنه تتم إتاحة شقق سكنية لاستيعاب الأبناء بعد بلوغهم سن 21 سنة بحق الانتفاع بهذه الشقق، مشيرة إلى أن فترة ما بعد الرعاية اللاحقة تتبع هؤلاء الأطفال، وفتح فرص عمل للخريجين منهم ، وتأهيل من عليه أحكام قبل خروجه للمجتمع حتى لا يكون لديه وصمة فى المجتمع.

وأكدت الوزارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجه بتوفير سكن آمن لأبناء دور الأيتام بعد بلوغهم السن ويتم توفير ذلك بحق الانتفاع لحين تملكهم السكن بعد فترة كما يتم توفير لهم تأمين صحى وكذلك بطاقات تموين، ودعم نقدي من الوزارة لحين اعتمادهم على أنفسهم موجهة الشكر للرئيس على دعمه الكامل لأبناء مؤسسات الرعاية.