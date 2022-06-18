اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: سداد 60% من تكلفة 850 وحدة سكنية لأبناء مصر "الأيتام" خريجى دور الرعاية

السبت، 18 يونيو 2022 10:21 ص
التضامن: سداد 60% من تكلفة 850 وحدة سكنية لأبناء مصر "الأيتام" خريجى دور الرعاية وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى سداد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 60% من تكلفة 850 وحدة سكنية لأبناء مصر (الأيتام) الذين تخرجوا من دور الرعاية بعد بلوغهم 21 سنة طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية بتوفير وحدات سكنية مجهزة لهم.
 
وأكدت الوزارة فى وقت سابق أنه تتم إتاحة شقق سكنية لاستيعاب الأبناء بعد بلوغهم سن 21 سنة بحق الانتفاع بهذه الشقق، مشيرة إلى أن فترة ما بعد الرعاية اللاحقة تتبع هؤلاء الأطفال، وفتح فرص عمل للخريجين منهم ، وتأهيل من عليه أحكام قبل خروجه للمجتمع حتى لا يكون لديه وصمة فى المجتمع.
 
 
وأكدت الوزارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجه بتوفير سكن آمن لأبناء دور الأيتام بعد بلوغهم السن ويتم توفير ذلك بحق الانتفاع لحين تملكهم السكن بعد فترة كما يتم توفير لهم تأمين صحى وكذلك بطاقات تموين، ودعم نقدي من الوزارة لحين اعتمادهم على أنفسهم موجهة الشكر للرئيس على دعمه الكامل لأبناء مؤسسات الرعاية.

التضامن

وحدات سكنية لأبناء مصر الأيتام

وحدات سكنية للأيتام



الموضوعات المتعلقة

اعرف شروط الوظائف الشاغرة بوزارة التضامن

الخميس، 16 يونيو 2022 02:36 م

وزارة التضامن تنظم دورة تدريبية لمشرفى حجاج الجمعيات الأهلية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:35 م

سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية 24 يونيو.. وزارة التضامن تعلن مغادرة 225 حاجا من محافظة الجيزة.. والتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمات الوعظ والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:00 ص

وزارة التضامن تطلق مشروع "أمل مصر" لتطوير وتنمية قرية الحلة بقوص فى قنا

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:53 م

محافظ قنا يشهد حفل تكريم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لبلوغه سن التقاعد

الأحد، 12 يونيو 2022 01:25 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة