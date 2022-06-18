اليوم السابع
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التضامن: انتظام صرف معاش يونيو من ماكينات الصرف الآلى

السبت، 18 يونيو 2022 01:00 م
التضامن: انتظام صرف معاش يونيو من ماكينات الصرف الآلى ماكينات الصرف الآلى
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة وزارة  التضامن الاجتماعى صرف معاشات يونيو، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى وذلك  لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى ، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يونيه  من بنك ناصر، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
 

التضامن

معاشات يونيه

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات



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