التحقيقات تكشف تفاصيل تورط سائقين فى سرقة مبلغ مالى من خزينة شركة بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة في شمال الجيزة، تفاصيل تورط سائقين، فى سرقة 375 ألف جنيه من خزينة مخزن، تابع لإحدى الشركات في كرداسة.

تبين من خلال التحقيقات، أن سائقا في الشركة، استعان بآخر لتنفيذ عملية سرقة خزينة مخزن تابع للشركة محل عمله، واستولى المتهمان على مفتاح الخزينة من الخفير المعين لتأمين المخزن أثناء نومه، وسرقا المبلغ المالي.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهما 340 ألف جنيه من المبلغ المسروق، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ.

وبناء على ما سبق أصدرت النيابة العامة قد بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.