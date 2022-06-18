اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 06:28 م
أكرم القصاص
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التحفظ على نصف طن سكر داخل مصنع تعبئة في الإسكندرية بسبب الغش التجاري

السبت، 18 يونيو 2022 06:00 م
التحفظ على نصف طن سكر داخل مصنع تعبئة في الإسكندرية بسبب الغش التجاري التحفظ على نصف طن سكر
الإسكندرية: جاكلين منير

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تمكنت اليوم إدارة الرقابة بمديرية التموين في الإسكندرية، تحت إشراف مؤنس محمد المشرف على إدارة الرقابة بالمديرية، من ضبط مصنع لتعبئة السكر الحر يمارس الغش التجارى.

وتمكنت حملة اليوم التي تشكلت من خالد عوض وأحمد حسن مفتشى الإدارة، من ضبط مصنع لتعبئة السكر الحر بمنطقة العامرية، لقيامه بالغش التجارى، عن طريق تعبئة سكر ناقص الوزن بخلاف ما هو مدون على العبوات المطروحة للتداول، وتم التحفظ على نصف طن سكر معبأ. 

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

سكر

تعبئة السكر



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