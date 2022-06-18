الإمارات ترسل طائرة تحمل 27 طنا من المساعدات للاجئين الأوكرانيين فى بولندا

وكالات

أرسلت الإمارات طائرة تحمل على متنها 27 طنا من الإمدادات الغذائية والطبية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.

وأكد سالم أحمد الكعبي سفير الإمارات لدى أوكرانيا حرص أبو ظبي على المشاركة في تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم والمساندة اللازمة للاجئين الأوكرانيين انطلاقا من النهج والتضامن الإنساني، والتزاما بالقيم والمبادئ الراسخة لدى القيادة الرشيدة.

وصرح بأن ذلك يندرج في إطار نهج الإمارات حكومة وشعبا بمساندة كافة شعوب العالم، والوقوف إلى جانبها في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة معاناتها.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات ومنذ حدوث الأزمة الأوكرانية قامت بإرسال 6 طائرات إلى بولندا ومولدوفا، تحمل على متنها 156 طنا من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف، وذلك ضمن إعلانها عن تبرع بقيمة 18.3 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي) استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئي أوكرانيا.

كما قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وبالتعاون مع المنظمات الدولية في المدينة بإرسال 124 طنا تشمل إمدادات إغاثية ومعدات الإيواء.