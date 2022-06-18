الإسكان: الدخول إلى الشواطئ فى العلمين الجديدة برسوم بسيطة للصيانة

إبراهيم حسان

قال الدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن مدينة العلمين الجديدة تضم محطة تحلية بطاقة 150 ألف متر مكعب ومحطة كهرباء ومحطة معالجة للمياه.

أضاف خالد عباس، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج" «على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشبكات الداخلية فى مدينة العلمين الجديدة تم الانتهاء منها، موضحا أن لدينا 70 شركة بمعدل 30 ألف عامل فى المشروعات القومية فى العلمين.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تم الانتهاء من 90% من الأبراج المتواجدة فى مدينة العلمين الجديدة وأكثر من 90% من التشطيبات الخاصة بالأبراج.

واستطرد الدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم افتتاح المول التجارى فى مدينة العلمين الجديدة وهو الأكبر من نوعه فى منطقة الساحل الشمالى وسيتم افتتاحه فى عيد الأضحى المبارك ومواجه مباشرة للبحر.

وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الشواطئ فى مدينة العلمين الجديدة ستكون مقابل «بسيط» حتى يتم المحافظة عليها وإجراء عمليات الصيانة للشواطئ.

وأضاف الدكتور خالد عباس أنه سيتم بدء الحفلات فى المسرح الرومانى بالعلمين، كما أن لدينا 6 آلاف طالب ومن المقرر أن يصل العدد إلى 10 آلاف طالب بجامعتين فى العلمين.

وذكر نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الطريق الساحلى 6 حارات فى كل اتجاه لخدمة القرى السياحية، موضحا أن فيروس كورونا لم تؤثر على المشروعات القومية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال الدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يتم العمل على إنشاء مدينة جديدة تستوعب مليون مواطن وإعداد المرافق الخاصة بها.