الإجهاد يمكن أن يجعلك مريضا.. تعرف على الأعراض التي تنذر بالخطر

كتبت إيناس البنا

الضغط العصبى هي حالة صحية يتم الاستخفاف بها والتي تتطلب في الحقيقة عناية طبية عاجلة، والفرد الذي يعاني من الإجهاد لا يشعر بالاستنزاف فحسب، بل يفشل أيضًا في تنفيذ المهام الأساسية لليوم.

من ناحية أخرى ، من الطبيعي أن تشعر بالتوتر من حين لآخر بسبب ضغوط العمل أو الشخصية أو ضغوط الحياة، ومع ذلك ، عندما يصبح الأمر نفسه مزمنًا ولا يتحسن بمرور الوقت ، يمكن أن يساهم في عدد من المشاكل - في بعض الأحيان قد يؤدي إلى تدمير الصحة مما يؤدي إلى أمراض مزمنة.

كيف يؤثر الضغط على الصحة؟



وفقا لموقع " healthline"، بسبب ارتفاع إنتاج الكورتيزول، ترتفع مستويات التوتر إلى مستويات غير آمنة يمكن أن تكون ضارة للغاية بالجسم، ويمكن أن يظهر هذا بطرق مختلفة ويمكن أن يجعل المرء يشعر بالمرض بشكل خاص.

لكي تكون في الجانب الأكثر أمانًا، يحتاج المرء إلى أن يكون على دراية بالإشارات الدقيقة التي قد يعطيها الجسم لإظهار أن مستويات التوتر أعلى من المعتاد.

الأعراض الرئيسية لمستويات التوتر العالية للغاية:

ضعف جهاز المناعة

صعوبة أثناء محاولة اتخاذ القرارات

اشعر بالإرهاق

القلق المزمن

اضطراب المعدة

صعوبة في الاسترخاء

تجنب الناس

مستويات طاقة منخفضة

تغيرات في الشهية

الصداع

حَبُّ الشّبَاب

الأرق

الشعور بضيق التنفس

الشعور بالغضب بسهولة

القلق كثيرا

التعرق الزائد

ألم مزمن

ضربات قلب سريعة

التغييرات في الرغبة الجنسية

الفك المشدودة

صعوبة في التركيز

لمحاربة الإجهاد الزائد وآثاره الجانبية المحتملة، من المهم تجربة بعض الأساليب البسيطة لإبقائه بعيدًا - أخذ قسط من الراحة والتنفس والتأمل، يمكن أن يساعد تناول الطعام بشكل جيد والحصول على تمرينات كثيرة في التغلب على التوتر.