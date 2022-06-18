اليوم السابع
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الأولى على الإعدادية بالبحيرة: أنا بنت عامل نظافة ولى الشرف وأبويا تاج راسى

السبت، 18 يونيو 2022 05:06 م
الأولى على الإعدادية بالبحيرة: أنا بنت عامل نظافة ولى الشرف وأبويا تاج راسى علا الأولى على الإعدادية بالبحيرة
البحيرة : ناصر جودة، ومحمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، مع علا بنت محافظة البحيرة بمركز شبراخيت، الأولى على المحافظة بالشهادة الإعدادية. 
 
ومن جانبها قالت علا، إنها كانت متفوقة في المرحلة الإبتدائية ولكنها كانت ضمن الـ 5 الأوائل ولم تحصل على المركز الأول، ومع وصولها للمرحلة الإعدادية وحصلت على الأولى بالشهادة الإعدادية شعرت بالفخر. 
 
وأكدت الأولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة، أنها منذ دخولها المرحلة الإعدادية وأصبحت الأولى بالصفين الأولى والثاني والثالث أيضاً، مشيرة إلى أن قصة كفاحها تمثلت في تحصيلها للمواد الدراسية لما يقرب من 10 ساعات يومياً منذ ساعات الفجر مبكراً وفي ساعات النهار. 
 
وأضافت، أنها كانت متوقعة بأن تكون الأولى على مدرستها ولكن المحافظة كانت مفاجأة لها، موضحة أن أحد معلميها هو من قام بإبلاغها أنها الأولى على المحافظة. 
 
وأهدت علا الأولى على الإعدادية بمحافظة البحيرة، نجاحها وتفوقها إلى والديها اللذان بذلا جهداً كبيراً معها خلال مشوارها. 

 

الأولى-مع-أسرتها
الأولى-مع-أسرتها

 

الأولي-على-الشهادة-الاعدادية-فى-البحيرة-فخورة-بعمل-والدها
الأولي-على-الشهادة-الاعدادية-فى-البحيرة-فخورة-بعمل-والدها

 

الطالبة-علا-أول-الشهادة-الاعدادية-بالبحيرة
الطالبة-علا-أول-الشهادة-الاعدادية-بالبحيرة

 

سعادة-وفرحة-على-وجه-علا-ووالديها
سعادة-وفرحة-على-وجه-علا-ووالديها

 

علا-الأولي-على-الشهادة-الاعدادية-بالبحيرة
علا-الأولي-على-الشهادة-الاعدادية-بالبحيرة

 

كانت-تذاكر-10-ساعات-يوميا
كانت-تذاكر-10-ساعات-يوميا

 


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