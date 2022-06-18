الأولى على الإعدادية بالبحيرة: أنا بنت عامل نظافة ولى الشرف وأبويا تاج راسى

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، مع علا بنت محافظة البحيرة بمركز شبراخيت، الأولى على المحافظة بالشهادة الإعدادية.

ومن جانبها قالت علا، إنها كانت متفوقة في المرحلة الإبتدائية ولكنها كانت ضمن الـ 5 الأوائل ولم تحصل على المركز الأول، ومع وصولها للمرحلة الإعدادية وحصلت على الأولى بالشهادة الإعدادية شعرت بالفخر.

وأكدت الأولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة، أنها منذ دخولها المرحلة الإعدادية وأصبحت الأولى بالصفين الأولى والثاني والثالث أيضاً، مشيرة إلى أن قصة كفاحها تمثلت في تحصيلها للمواد الدراسية لما يقرب من 10 ساعات يومياً منذ ساعات الفجر مبكراً وفي ساعات النهار.

وأضافت، أنها كانت متوقعة بأن تكون الأولى على مدرستها ولكن المحافظة كانت مفاجأة لها، موضحة أن أحد معلميها هو من قام بإبلاغها أنها الأولى على المحافظة.

وأهدت علا الأولى على الإعدادية بمحافظة البحيرة، نجاحها وتفوقها إلى والديها اللذان بذلا جهداً كبيراً معها خلال مشوارها.