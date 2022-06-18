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"الأعلى للأمناء" يشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السبت، 18 يونيو 2022 06:42 م
"الأعلى للأمناء" يشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق الإثنين المقبل باختبارات المواد غير المضافة للمجموع، تليها امتحانات المواد الأساسية 26 من نفس الشهر والتى تستمر حتى 21 يوليو المقبل

 

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تخصيص رقمين عبر تطبيق الواتس أب 01065125739 والرقم الثانى 01065125916 ، لتلقى أى شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والعمل على سرعة حلها ، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، وجميع المديريات التعليمية بالمحافظات

 

ووجه "علام"، جميع مجالس الأمناء بالمحافظات المرور على اللجان واستراحات المعلمين ، للتأكد من جاهزيتها والمساعدة فى توفير كل مايحتاجه المراقبين والملاحظين خلال فترة عملهم بالامتحانات، والحرص على توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب داخل اللجان

 

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، أن الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم ، والمحليات ، وجميع الجهات المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة ، وفرت جميع السبل والإمكانيات ، لتحقيق راحة الطلاب، وجميع المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة.

 

ونصح "علام " ، طلاب الثانوية العامة بالتركيز على المذاكرة وعدم الالتفات إلى أى شائعات ، خاصة الصفحات المجهولة التى تدعى ترويج الغش أو المساعدة عليه ، لأن امتحانات الثانوية العامة تخضع لأعلى درجات التأمين بدءا من طباعة الأسئلة والبابل شيت المخصص للإجابة حتى وصولها لأيدى الطلاب .

 

ويعرب المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للطلاب والطالبات.

 

 

 


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