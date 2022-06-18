استمرار طرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة 20% بمنافذ مجمعات الوجه القبلى

كتب ــ مدحت وهبة

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين فى فتح منافذها اليوم الجمعة بمحافظات الوجه القبلى، لاستمرار طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يونيو الجارى.

كان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة،منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين بحيث تصبح بأسعار تنافسية، كما يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.