اليوم السابع
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استشارى تغذية يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة: فطار ونوم ورياضة

السبت، 18 يونيو 2022 08:44 م
استشارى تغذية يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة: فطار ونوم ورياضة طلاب - أرشيفية
محمود رضا الزاملى

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قال مجدى بدران استشارى التغذية والمناعة، إن النوم بدرى يزيد المناعة، ويوم الامتحان لابد أن يلعب الطالب رياضة، وكذلك تناول وجبة الفطار لزيادة التركيز، فالغذاء الصحى هو ضرورى من أجل كسب الجسم مناعة، وقدم روشته الفطار السليم قبل الدخول للامتحان، فيتناول الطالب منتجات ألبان وشعير وفاكهه قائلا ياريت نركز على تناول "الموز" لأنه غنى بالفوائد محذرا من تناول المنبهات، فالشاى أحد أهم أسباب الانيميا لدى الشعب المصرى.

 

وأكد استشارى التغذية والمناعة خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة: "العقل السليم فى الجسم السليم، لازم تتغذوا بشكل صحى من أجل زيادة المناعة فى الجسم، حماية جسم الطالب بفيتامين سى واياكم والتدخين فى حضور الطالب".

 

وأوضح بدران، أن أكل الدهون يعطل عمل العقل، لأن المخ يحتاج إلى الموصلات العصبية وهذه الدهون تبطئ من تلك الموصلات، مشيرا إلى أن الأغذية الجيدة تجعل الإنسان ينجح فى حياته، والمتفوقين دائما هم من يتناولون وجبه الإفطار قبل الخروج إلى مدارسهم، لأن الفطار بيخلى الواحد مركز لأن الطالب فى حالة عدم الحصول على قسط كاف من النوم خلال الامتحان يحتاج إلى النوم أمام ورقة الامتحان ويكسل يحل.


الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

التغذية لطالب الثانوية

أهم الاكلات لطالب الثانوية



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