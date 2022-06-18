اليوم السابع
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إيبارشية هولندا للأقباط الأرثوذكس تحتفل بالعيد التاسع لتأسيسها اليوم

السبت، 18 يونيو 2022 04:00 ص
إيبارشية هولندا للأقباط الأرثوذكس تحتفل بالعيد التاسع لتأسيسها اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب ـ محمد الأحمدى

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تحتفل إيبارشية هولندا القبطية الأرثوذكسية التابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية بالعيد التاسع لتأسيس الإيبارشية، وذلك تحت رعاية الأنبا أرسانى.

وذكرت الإيبارشية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك" يتم الاحتفال بالعيد التاسع لتأسيس الإيبارشية يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 بكنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا.

ويبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى الساعة التاسعة صباحاً ويعقبه احتفالا ابتداء من الثانية عشرة ظهراً، حيث دعت الجميع للمشاركة وتناول البركة.

إيبارشية هولندا
إيبارشية هولندا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

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احتفالات ايبارشيه هولندا



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