إغلاق 16 مخبزا بلديا بالمنوفية لمدة تتراوح من شهر وحتى 6 أشهر لمخالفة الاشتراطات

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، علي غلق (11) مخبزا بلديا لمدة شهر كعقوبة إدارية بنواحي البتانون وميت خاقان بشبين الكوم ، ميت ربيعة بمنوف ، سرسنا مركز الشهداء ، شنتنا الحجر ببركة السبع ، كفر ربيع بتلا ، بندر قويسنا وكفر أبنهس بقويسنا ، ومركز السادات ، وغلق مخبز أخر بمركز السادات لمدة ثلاث أشهر كعقوبة إدارية وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفته للتوجيه الوزاري الصادر في هذا الشأن .

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

كما وافق المحافظ علي غلق 3 مخابز بلدي لمدة شهرين بنواحي منشأة الشريكين وشبرا باص بشبين الكوم ، وميت أبو الكوم بتلا، كعقوبة إدارية وذلك لوجود ماكينة صرف الخبز خارج نطاق المخبز، ، وفى ذات السياق وافق محافظ المنوفية علي غلق مخبز بلدى بناحية شنواي مركز أشمون لمدة ستة أشهر ، وذلك لإعاقة الحملة والتعدي عليها وعدم تمكينها من أداء عملها .

وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.