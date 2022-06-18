إعدام 644 كجم أغذية غير صالحة خلال حملات لمراقبة الأغذية بأسوان

نجحت جهود الأجهزة المعنية على الأسواق بأسوان فى إعدام 644 كجم أغذية غير صالحة خلال حملات لمراقبة الأغذية.

وذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، حيث أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

وفى هذا الاتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان في" تصريحات صحفية" بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على عدد 39 منشأة لبيع وتداول المنتجات الغذائية حيث تم ضبط وإعدام السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، لافتاً إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 644 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بجانب ضبط وإعدام 275 لتر مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تحرير 39 محضر مخالفات وشهادة صحية، فضلاً عن إصدار غلق إدارى لعدد 13أماكن مخالفة، وقد أشرف على الحملة كلا من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور، وبعضوية مراقبى الأغذية بإدارة إدفو شرق.