اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى

السبت، 18 يونيو 2022 08:15 م
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


حادث مروري

اخبار الحوادث

امن الجيزه

زحام مرَوري



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة