إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة نقل بالقرب من كوبرى 10 بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من كوبرى 10 بمركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبى إصابة كل من عبد الخالق مصطفى عبدالخالق،32 سنة، ومحمد بشير بدوى،30 سنة، وسامى السيد عبدالرازق، 28 سنة، بكدمات متفرقة، وتم تقديم الاسعافات اللازمة.