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إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

السبت، 18 يونيو 2022 07:34 م
إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى حادث - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 14 شخصا بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى أمام قرية دمشيت مركز طنطا، وتم نقل المصابين لمستشفى طوارئ جامعة طنطا، حيث تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ اشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

 

وانتقلت 3 سيارات إسعاف وشرطة النجدة لمكان البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده، أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بإصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

حادث

طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

طنطا



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