إصابة سيدة وأطفالها فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء قيادة سيدة لسيارتها وبرفقتها أطفالها، قطع موتوسيكل يقوده شاب الطريق بشكل مفاجئ، فاختلت عجلة القيادة بيدها، وانقلبت في الأراضي الزراعية المتاخمة للطريق، وأسفر الحادث عن اصاباتها بنزيف بالمخ وكسور وتجمع دموي على الرئة، واصابة اطفالها بكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.