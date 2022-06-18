إزالة فورية لحالة بناء مخالف بعد تقارير المتغيرات المكانية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية التصدي لكافةِ أشكال التعديات والمخالفات الخاصة بالبناء، سواء كانت تعديات على أملاك الدولة، أو البناء على الأراضي الزراعية، أو بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء، حيث قامت الوحدة المحلية بحي ثانٍ الإسماعيلية بتنفيذ قرار إزالة لأحد المواطنين؛ نظرًا لتعديه على الطريق العام، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة المرافق، وبمعدات الوحدة المحلية للحي.

وفي مركز ومدينة أبو صوير وبناءً علي تقارير المتغيرات المكانية، تم إزالة منزل مخالف "مسلح" بمساحة 150 متر بقرية المنايف، وذلك بمعدات وآلات مركز ومدينة أبوصوير بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية المنايف.

وشدد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، علي استمرار جهود الوحدات المحلية بالمحافظة، للحفاظ على أملاك الدولة، والرقعة الزراعية، وفرض حالة من الانضباط بالشارع الإسماعيلية.