إدارة المخلفات الخطرة.. دورة تدريبة للعاملين بحصة الإسماعيلية وشمال سيناء.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية، دورة بعنوان "إدارة المخلفات الخطرة لأنشطة الرعاية الصحية" للمتدربين من مسئولى تداول المخلفات الخطرة بالمستشفيات من مديرى المستشفيات، ومسئولي مكافحة العدوى، والنفايات الخطرة، والسلامة والصحة المهنية ورؤساء التمريض بالمستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية بمحافظات الإسماعيلية وشمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة وبالتنسيق مع قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDB).

وتهدف الدورة إلى ترسيخ مفهوم الإدارة البيئية المتكاملة للمستشفيات ودعم نظم التخلص الآمن من مخلفات المستشفيات المُعدية والكيماوية الخطرة وتدريب وتأهيل مسئولى إدارة المخلفات بالمستشفيات والإشراف على التشغيل الأولى لمحطات الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية والتعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية ومسئوليات أعضاء لجنه اداره المخلفات الطبية وآليه التعامل مع المخلفات وجمع ونقل النفايات الخطرة بالمستشفيات.

حاضر في الندوة فيها الدكتورة سامية جلال، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات الخطرة بوزارة البيئة ومستشار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال أحمد مهدلى، عميد المعهد العالي للصحة العامة سابقًا، وأشرفت على الدورة الدكتورة منى فاروق، مدير إدارة النفايات بمديرية الصحة بالإسماعيلية.



دورة تدريبة للعاملين بحصة الإسماعيلية وشمال سيناء (1)



دورة تدريبة للعاملين بحصة الإسماعيلية وشمال سيناء (2)



دورة تدريبة للعاملين بحصة الإسماعيلية وشمال سيناء (3)



دورة تدريبة للعاملين بحصة الإسماعيلية وشمال سيناء (4)