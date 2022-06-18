أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بأسيوط يشاركون فى المعرض الأول "أيادى مصر"

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن مشاركة وفد من المحافظة يضم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى المعرض الأول ( أيادي مصر ) للحرف اليدوية والذي اقامته محافظة الشرقية بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركة في منصة أيادي مصر ، وذلك بمشاركة وفود 8 محافظات والتي حظيت بمسار رحلة العائلة المقدسة وذلك في الفترة من 13 إلى 17 يونيو 2022 م لعرض وتسويق أهم المنتجات اليدوية والمصنعة بأيادي مصرية بتلك المحافظات .

وأشاد محافظ أسيوط ، بمنتجات المحافظة المشاركة فى المعرض والتى تضم منتجات الحرف اليدوية من (خزف – فخار – سجاد يدوي – مشغولات يدوية – عرائس خشبية – أنتيكات – كروشيه – ملابس هاند ميد - ريزن – فخار ) والذي يعكس أصالة وجودة المنتجات التراثية واليدوية التى تتميز بها المحافظة وخاصة منتجات كنائس واديرة محطات مسار رحلة العائلة المقدسة " دير المحرق بالقوصية ودير العذراء بدرنكة " ، مشيراً الى المستوى المتميز للمنتجات المعروضة والتي تُعد نواه لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقاً جديدة لتسويق منتجاتهم تنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 م , مشيداً بمبادرة وزارة التنمية المحلية بإطلاق منصة ( أيادي مصر ) والتى يتم من خلالها تنفيذ أول معرض محافظات من الشرقية لعرض وتسويق وبيع منتجات المحافظات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً بأيادي مصرية على المستوي المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة.

يذكر ان محافظة أسيوط قد شاركت بوفد من اصحاب الحرف التراثية واليدوية برئاسة ناهد محمد فرغلى مدير ادارة التعاون بالمحافظة فى المعرض الاول " ايادى مصر " للحرف اليدوية بمحافظة الشرقية ، بناء على توجيهات ودعم الوزير المحافظ للمشاركة فى كافة الفعاليات لمبادرة منصة ايادى مصر والتى يتم من خلالها تسويق وبيع منتجات المحافظات اليدوية والتراثية واتاحة الفرصة لصغار الحرفيين والمنتجين بتسويق منتجاتهم .



معرض ايادى مصر (1)



معرض ايادى مصر (1)



معرض ايادى مصر (2)



معرض ايادى مصر (2)



معرض ايادى مصر (3)



معرض ايادى مصر (4)



معرض ايادى مصر (5)