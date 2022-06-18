اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 02:52 م
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أسعار النفط اليوم.. 113.12 دولار للبرميل للعقود الآجلة

السبت، 18 يونيو 2022 02:46 م
أسعار النفط اليوم.. 113.12 دولار للبرميل للعقود الآجلة النفط - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار النفط تراجعا وفق سعر الإغلاق الأسبوعي عند التسوية أمس الجمعة، حيث سجلت 113.12 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 109.56 دولار للبرميل.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك السبت 18 يونيو2022، إن الهدف المشترك بين أوبك وشركائها هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها.

ورداً على سؤال عما إذا كانت إعادة 9.7 مليون برميل يومياً إلى السوق وفقاً لقرار أوبك+ الأخير ستساعد في خفض أسعار النفط، قال "لا يمكننا أن نملي على السوق ما يفعله" مشيراً إلى أن مهمة تحقيق التوازن بين العرض والطلب باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين.

 


اسعار النفط

اسعار النفط اليوم

سعر النفط

النفط اليوم

اسعار النفط في مصر



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