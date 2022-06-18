أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ4.5 جنيه

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت ً وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيه.
- البصل الأبيض 3 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 5.5 جنيه .
- الخيار بـ 8.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه .
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه .
- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 14 جنيها.
- الليمون بـ 20 جنيها
- فاصوليا 12 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بسلة 11 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيها.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.
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