9 حالات مصرح لها بالدخول مجانا للمنطقة الأثرية بأبيدوس فى سوهاج.. اعرفها

سوهاج - محمود مقبول

التاريخ انطلق من هنا.. قرية أبيدوس المصرية القديمة والتي تقع غرب مدينة البلينا فى سوهاج، على مساحة 11 كيلو مترا تقريبا وكانت المركز الرئيسى لعبادة أوزوريس رب الموتى وملك الحياة الثانية عند قدماء المصريين، فيها معبد رائع للملك سيتى الأول ومعبد للملك رمسيس الثانى، وفيها الأوزيريون وهو القبر الرمزى للإله أوزوريس قبلة الحجاج على مر العصور الفرعونية.

وفى إطار تنشيط السياحة الداخلية، أعلنت الصفحة الرسمية لمنطقة أبيدوس عن مميزات للزائرين حول الفئات التي يحق لها الدخول للمناطق الأثرية المكشوفة بالمجان.. تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 - المصريون والعرب المقيمون في مصر الذين تعدت أعمارهم الـ60 عاما.

2 - أبناء وأرامل الشهداء من الشرطة والجيش.

3 - رحلات الأطفال الخاصة بدار الأيتام.

4 - رحلات المدارس الابتدائية والإعدادية بالمدراس الحكومية.

5 - ذوي الهمم "الاحتياجات الخاصة".

6- الطلبة المصريون بالجامعات المصرية، من كل الكليات والأقسام التالية "الآثار والتاريخ والحضارة والفنون الجميلة، والإرشاد السياحي، والعمارة، والفنون التطبيقية، والتراث، والتربية الفنية وعلوم المتاحف".

7 - على جميع تلك الفئات سالفة الذكر تقديم ما يثبت عند التوجه إلى شباك التذاكر.

8 - الزيارة المجانية لمعبد الملك سيتي الأول ومعبد الملك رمسيس الثاني ومنطقة كوم السلطان وشونة الزبيب.

9 - غير مسموح الزيارة للمواقع المغلقة للزيارة مثل مبنى الأوزريون ومنطقة أم القعاب ومقبرة الملك سنوسرت الثالث.