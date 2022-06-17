7 وجبات خفيفة تساعد على استقرار سكر الدم

كتب حسام الشقويرى

تعتبر الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية التي تحتوي على مثبتات الجلوكوز مثل البروتين والدهون الصحية والألياف طريقة رائعة لتجنب ارتفاعات وانزلاقات الجلوكوز، ويمكن أن تساعدك على البقاء ممتلئًا ومنع الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية، حسبما نشر موقع webmd.

وفيما يلي 7 أفكار للوجبات الخفيفة التي تساعد في كبح الجوع وتعزيز السكريات في الدم المستقرة:

1 - المكسرات والفواكه المجففة



اختر مزيجًا من المكسرات النيئة أو المحمصة ، والبذور ، والفواكه المجففة، وحتى رشة من رقائق الشوكولاتة الداكنة إذا رغبت في ذلك.و تحتوي المكسرات على جرعة صحية من الدهون والبروتين للمساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم بينما يمكن للفواكه المجففة أن توفر دفعة في الطاقة. اختر المكسرات التي لا تحتوي على الكثير من الصوديوم والفواكه المجففة التي لا تحتوي على سكر مضاف.

2. الفاكهة الطازجة والجبن



يعتبر الجبن مصدرًا ممتازًا للبروتين، كما أنه يمتزج جيدًا مع الفاكهة الغنية بالكربوهيدرات لتوفير الطاقة دون زيادة نسبة السكر في الدم. تشمل الأزواج الجيدة التفاح مع الشيدر والجودة والكمثرى أو جبن الموزاريلا الطازج مع الخوخ.

3. الحمص المقرمش



مصدر ممتاز للألياف والبروتين، كما أنه يعد وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية في منتصف النهار. عندما يتم تحميصه لفترة كافية.

4. بيض مسلوق



البيض عبارة عن وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالعناصر الغذائية القيمة ، مثل فيتامينات ب والزنك والكالسيوم والبروتين. يُعد البيض المسلوق كوجبة خفيفة صحية محمولة تجعلك ممتلئًا بين الوجبات. قم بإقرانها مع قطعة صغيرة من الفاكهة الطازجة إذا كانت نسبة السكر في الدم منخفضة.

5. بودنج بذور الشيا



هذه الوجبة الخفيفة النباتية مليئة بالألياف وقليلة الكربوهيدرات نسبيًا ومرتفعة في أحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم. إنها أيضًا طريقة رائعة لإرضاء الأسنان الحلوة. ما عليك سوى خلط ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا مع نصف كوب من الحليب.

6. الفشار



مليئ بالألياف ووجبة خفيفة ممتازة لن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. ومع ذلك ، ليس كل الفشار مصنوعًا من نفس المكونات عالية الجودة.

7. الجواكامولي والخضار



إذا كنت من محبي رقائق البطاطس والجواكامولي ، فيمكنك تجربة الإصدار الأكثر كثافة بالمغذيات - الجواكامولي مع الخضار النيئة. يتم تحميل الأفوكادو الموجودة في جواكامول بالدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تعزز وظائف المخ ، وتدعم صحة القلب ، وتعزز حساسية الأنسولين الصحية. كما تعد نسبة الكربوهيدرات المنخفضة والألياف العالية بها رائعة أيضًا لاستقرار نسبة السكر في الدم. قم بإقرانها مع الخضار الطازجة المقرمشة مثل الجزر أو الخيار أو شرائح الفلفل للحصول على وجبة خفيفة صحية ومرضية.