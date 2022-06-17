7 معلومات حول دور قطاع الأعمال فى زيادة الصادرات.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام جهودها لتفعيل الكتالوج الالكترونى للترويج لنحو 19 ألف منتج مصرى فى الخارج ، تزامنا مع إطلاق فروع جديدة في العديد من دول العالم كمنصة تجارية؛ لدعم الصادرات المصرية من المصنع حتى المستهلك.. تعرف علي دور مشروع جسور ومنصة الكتالوج الالكترونى فى 7 معلومات

1- تم ارسال رسائل بريد لأصحاب المشروعات لتحديث بيانات منتجاتهم على الكتالوج.

2- سيتم إطلاق منصة العرض ووضع الطلبات رسميًا في 3 يوليو 2022.

3- سيتم افتتاح 6 مراكز تجارية خارجية لشركة "جسور" في غانا والكاميرون والسودان والإمارات وفرنسا والصين.

4- سيصل إجمالي عدد الفروع الخارجية 16 فرعا لتغطية أكثر من 40 دولة ، قبل نهاية العام الجاري 2022.

5- عدد الشركات التي سجلت منتجاتها على منصة تجميع البيانات للكتالوج الإلكتروني حتى الآن بلغ نحو 1138 شركة.

6- أغلب الشركات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي عدد منتجات نحو 19 ألف منتج.

7- سيتم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمتعاملين في التجارة الخارجية من المنتجين المصريين، من باب المصنع إلى المستورد بالخارج بنظام (B2B) معاملات الشركات، شاملاً خدمات الشحن والتخليص والفحص والتخزين والتحصيل والتأمين.