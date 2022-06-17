كتبت فاطمة خليل

قشرة الرأس إحدى المشكلات المزعجة التي قد تستغرق وقتًا لعلاجها، و تنتج عن الشعر الدهني، لكن هناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة للشعر للحفاظ على خصلات شعرك خالية من القشرة، في هذا التقرير نقدم 5 علاجات منزلية للوقاية من ظهور قشرة الرأس، بحسب موقع "health".

5 علاجات منزلية تقي من ظهور قشرة الرأس



1. عصير الليمون



نعم ، يمكن لعصير الليمون أن يساعد في الوقاية من قشرة الرأس، حيث قد يكون وضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون المخفف بربع كوب من الماء على فروة الرأس كطقوس ما قبل الشامبو هو الطريقة الأكثر فاعلية للتخلص من قشرة الرأس.

يساعد حمض الستريك في الليمون وخصائصه المضادة للميكروبات على إزالة الفطريات والشحوم من الشعر ، كما يمكن أن يساعد الليمون في التحكم في تساقط الشعر ويجعل شعرك يبدو كثيفًا وقويًا.

يمكنك أيضًا استخدام البرتقال الذي يحتوي على فيتامين سي وله خصائص تنظيف قوية مثل الليمون.

2. زيت شجرة الشاي



يمكن أن يساعد زيت شجرة الشاي في إزالة القشرة ويمتص الأوساخ والقشرة من فروة الرأس. نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، فإن زيت شجرة الشاي هو أفضل زيت يمكن استخدامه. يمكنه أيضًا تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس والحفاظ عليها صحية.

3. القهوة



القهوة رائعة لبشرتك وشعرك، يتم استخدامه للتقشير مما يقلل الأوساخ والأوساخ، وفقًا لأبحاث مجلة فارماتوتور، فإن للقهوة القدرة على تنظيف وتقشير فروة الرأس وتخليصها من البكتيريا والفطريات التي تسبب قشرة الرأس، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحارب الجذور الحرة وتمنع تلف الشعر.

للاستخدام، سخني زيت جوز الهند وأضيفي مسحوق القهوة، واخلطي جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة، دعها تبرد، ضعيه على طول شعرك والجذور وفروة الرأس، اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسل شعرك بشامبو لطيف.

4. خل التفاح



يمكن استخدام خل التفاح لتطهير فروة رأسك بلطف وتقليل قشرة الرأس، له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات يمكن أن تساعد في استعادة توازن درجة الحموضة الطبيعي لفروة الرأس ، مما يجعلها علاجًا ممتازًا لقشرة الرأس.

يمكن استخدامه أيضًا لإزالة التجعد والبهتان من الشعر. لاستخدامه، اخلطي ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع 100 مل من الماء.

ضعي غسول الشعر هذا على فروة الرأس وطول شعرك. دلكيه لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

5. الثوم



الثوم للشعر هو أحد مكونات المطبخ التي يمكن أن تساعد في مكافحة قشرة الرأس، هذا العلاج المنزلي التقليدي غني بخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا والالتهابات ومضادات الأكسدة.

يمكن أن تساعد هذه الخصائص في علاج التهابات فروة الرأس ، وهي أحد الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس.

يحتوي الثوم أيضًا على نسبة عالية من فيتامين A و C والألياف والمغنيسيوم والسيلينيوم والأحماض الأمينية ، وكلها مفيدة لصحة الشعر.

للاستخدام ، اصنعي عجينة من 3 ملاعق كبيرة من الصبار و 2 ملاعق كبيرة من الثوم ضعيها على فروة رأسك لمدة 15-20 دقيقة ، ثم اغسلي الشعر بشامبو خفيف.