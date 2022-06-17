26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة بالغربية.. صور

الغربية عادل ضرة

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء ومراقبى وملاحظى امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2021_2022م. وعددها (26) استراحة بالإدارات التعليمية العشر, حيث تم تجهيز جميع الاستراحات بالأثاث والأجهزة الكهربائية (الثلاجات _ المبردات _ المراوح)؛ استعدادا لاستقبال ضيوفها، وتمت مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين، فضلا عن تشكيل لجان داخل كل استراحة للمتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات أن وجدت وعلى وجه السرعة؛ لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع.

ونبه وكيل تعليم الغربية على كل المشرفين بضرورة التواجد على مدار الساعه داخل الاستراحات، لاستقبال المعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، والعمل على إنهاء جميع إجراءات تسكينهم داخل الاستراحات، موجها الشكر لصبرى الدسوقى وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية و لمدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية (مشرف عام الاستراحات)، ومديرى عموم الإدارات التعليمية العشر للجهد المبذول فى تجهيز الاستراحات، وتوفير الأجواء المعيشية المناسبة واللائقة بمكانة المعلم .

وقرر ناصر حسن، وكيل الوزارة، تشكيل لجنة بهدف تذليل الصعاب وإزالة العقبات فى حالة وجودها، حيث جرى وضع رقم واتس للتواصل معه شخصيًا لتلقى اى شكوى : 01224193082

وكذلك رقم تليفون أحسن الأصيلى ( مسئول الاستراحات ) : 1228931792



26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (1)



26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (2)



26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (3)



26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (4)



26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (5)



26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (6)



ارشادات (1)



ارشادات (2)



تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (1)



تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (2)



تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (3)



تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (4)



تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (5)



تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (6)



تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (7)



جانب من تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (1)



جانب من تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (2)



جانب من تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (3)



جانب من تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (4)



جانب من تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (5)



جانب من تجهيز 26 استراحة فى 10 إدارات استعداداً للثانوية العامة فى الغربية (6)









