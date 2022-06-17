24 عاما على رحيل إمام الدعاة.. أبرز 20 معلومة عن الشيخ محمد متولى الشعراوى

كتب على عبد الرحمن

تمر اليوم الجمعة 17 يونيو الذكرى الـ24 لرحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، الذى توفى فى مثل هذا اليوم 17 يونيو 1998، والذى اشتهر بحلقات تفسير القرآن، التى ما زالت تنال إعجاب وإقبال جموع المسلمين فى العالم، ليبقى الشيخ الشعراوى علامة مضيئة فى تاريخ المفسرين.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية 20 معلومة عن الشيخ محمد متولى الشعراوى فى ذكرى رحيله:

1- ولد الشيخ محمد متولى الشعراوى فى 15 أبريل عام 1911م بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

2- حفظ القرآن الكريم فى الحادية عشرة من عمره فى عام 1922م.

3- التحق بمعهد الزقازيق الابتدائى الأزهري، وأظهر نبوغاً منذ الصغر فى حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم.

4- حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1923م، ودخل المعهد الثانوى الأزهري.

5- حظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

6- انشغل بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية، فكان يتوجه وزملاؤه إلى ساحات الأزهر وأروقته، ويلقى بالخطب مما عرضه للاعتقال أكثر من مرة، وكان وقتها رئيسًا لاتحاد الطلبة سنة 1934م.

7 - التحق الشعراوى بكلية اللغة العربية عام 1937م.

8- تخرج الشيخ محمد متولى الشعراوى عام 1940م، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943م.

9- بعد تخرجه عُيّن الشعراوى فى المعهد الدينى بطنطا، ثم انتقل بعد ذلك إلى المعهد الدينى بالزقازيق ثم الإسكندرية.

10- فى عام 1950 انتقل الشيخ الشعراوى للعمل فى السعودية أستاذاً للشريعة فى جامعة أم القرى.

11- فى عام 1963 حدث الخلاف بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين الملك سعود، وعلى إثر ذلك منع الرئيس جمال عبد الناصر الشيخ الشعراوى من العودة ثانية إلى السعودية.

12- عُيّن الشعراوى فى القاهرة مديراً لمكتب شيخ الأزهر الشريف الشيخ حسن مأمون.

13- سافر الشيخ الشعراوى بعد ذلك إلى الجزائر رئيساً لبعثة الأزهر هناك ومكث بالجزائر حوالى 7 سنوات قضاها فى التدريس.

14- فى نوفمبر 1976م أسند ممدوح سالم رئيس الوزراء للشيخ الشعراوى وزارة الأوقاف وشئون الأزهر.

15- ظل الشعراوى وزيرا للأوقاف حتى أكتوبر عام 1978م.

16- أصدر الشعراوى قراراً وزارياً بإنشاء أول بنك إسلامى فى مصر وهو بنك فيصل.

17- فى عام 1987م اختير عضواً بمجمع اللغة العربية (مجمع الخالدين).

18- وفي عام 1988 مُنح الشيخ محمد متولى الشعراوى وساما في يوم الدعاة.

19- توفى إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، في مثل هذا اليوم 17 يونيو عام 1998 عن عمر يناهز 87 عاما.

20- ترك الشيخ الشعراوى إرثا من الحلقات التليفزيونية من خواطره حول آيات القرآن الكريم، وعدد من المؤلفات مثل "خواطر الشعراوى، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، خواطر قرآنية، معجزة القرآن، من فيض القرآن، المرأة في القرآن الكريم".