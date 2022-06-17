وكيل صحة الشرقية يتفقد إدارة الإمداد الدوائي قبل الانتهاء من السنة المالية

الشرقية - إيمان مهنى

أجري الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرور علي إدارة الإمداد الدوائي، ومخزن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسي بالصيادين بمدينة الزقازيق، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوزيعها بناء علي الخطة الموضوعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وفقاً للإحتياج ومؤشرات الأداء.



كما تابع وكيل الوزارة بنفسه الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة لسداد وصرف المخصصات المالية لمستحقيها من الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية، واستخراج أوامر الدفع لهم، قبل الإنتهاء من الحساب الختامي للسنة المالية ، والتي تنتهي في 30 يونيو الجاري، كما وجه وكيل الوزارة مدير عام الشئون المالية والإدارية، بمتابعة الحسابات الختامية بالوحدات الحسابية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والتأكد من سداد المستحقات المالية لكافة الشركات المتعاملة مع منافذ تقديم الخدمة بالقطاع الصحي بالمحافظة.



كما وجه وكيل الوزارة بالتأكد من مراجعة كافة المخصصات المالية للشركات المتعددة الموردة للمستلزمات الطبية والوقائية، وأدوية فيروس كورونا، وأدوية الأزمات والكوارث، والإستعمال العام، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط، والسرنجات، والأمبولات، وتنظيم الأسرة، مع التأكد من توافر الكميات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة، والتأكد من عدم وجود أي أصناف راكدة، مع تكليف مديرة إدارة الإمداد الدوائي بوضع خطة لتحليل نسب استهلاك الأصناف المختلفة، وفقاً لمعدلات الاستخدام بالمنافذ، وتردد متلقي الخدمة عليها، مع متابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخزن الإقليمي قبل إنتهائها بوقت كاف.





