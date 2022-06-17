وزير ثقافة إيطاليا: نقترح إعلان عاصمة للثقافة في البحر المتوسط سنويا

فاطمة شوقى

أعلن وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني، اليوم الجمعة، عن اقتراح بلاده لمبادرة ثقافية يتم بموجبها اختيار مدينة بإحدى دول البحر المتوسط كعاصمة للثقافة سنويا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال فرانشيسكيني، في افتتاح الجلسة العامة لمؤتمر وزراء الثقافة في منطقة البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في نابولي في بالاتسو ريالي، إن "الثقافة هي المجال الأساسي للحوار بين الدول والشعوب، حتى عندما تكون الأوضاع صعبة"، لافتا إلى أنه "في سياق مؤتمر وزراء ثقافة البحر الأبيض المتوسط المنعقد في نابولي، يجري العمل على إعلان ختامي مشترك سيجعل هذا الأمر دائمًا ويلزم البلدان بجدية بالغة بسلسلة من الأنشطة المشتركة بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والثقافة كأداة للتبادل بين الشباب".

ويشارك في المؤتمر 40 وفدا من 25 دولة مع 42 متحدثًا من جميع أنحاء العالم و74 مندوبًا بعد يوم عمل الأمس الذي انعقد في 6 حلقات نقاشية متميزة مقسمة إلى 3 جلسات فنية.

وأوضح فرانشيسكيني أنّ "المبادرة تبدأ من إيطاليا ونحن فخورون للغاية بأننا بدأنا هذا الطريق. نابولي هي عاصمة رائعة تطل على البحر الأبيض المتوسط، ومعترف بها على أنها ملتقى طرق للثقافات والتقاليد المختلفة: لذلك فهي المكان المثالي لاتخاذ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه"، مشيرا إلى أنّ "الاقتراح الإيطالي هو تحديد عاصمة للثقافة المتوسطية كل عام لمواصلة مبادرة الدبلوماسية الثقافية هذه".