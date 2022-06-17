اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 06:38 م
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ننشر أسماء المتوفين بحادث عقار الوايلى المنهار

الجمعة، 17 يونيو 2022 06:12 م
ننشر أسماء المتوفين بحادث عقار الوايلى المنهار حطام العقار
كتب عبد الرحمن سيد

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شملت قائمة الضحايا اللذين راحوا جراء انهيار عقار منطقة الظاهر بالقاهرة اليوم الجمعة 3 من أسرة واحدة مقيمة بالطابق الرابع وهم سلام صلاح مهندس 28 سنة ووالده صلاح يعمل موظفا بالأزهر الشريف 58 سنة وأمينة جلال ربة منزل 50 سنة.

 

كما راح فى الحادث شقيقى مالك العقار بهاء وهشام شحاته المقيمين بالطابق الثانى بجانب شاب يدعى إحسان محمود مقيم بالطابق الثالث.

 

وكانت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية، انتشلت 6 جثث لأشخاص من أسفل انقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلى ونقلتهم سيارات إسعاف للمستشفى. 

 

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و5 طوابق وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاء احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.


امن القاهرة

المحافظة

انهيار عقار

البحث عن ضحايا



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