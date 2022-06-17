نقيب الأطباء: "101 عزل" عمل فنى يعبر بصدق عن واقع الأطباء وتضحياتهم

كتبت ـ آية دعبس

استقبل الفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للمسرح بوزارة الثقافة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء ووفد من مجلس النقابة العامة للأطباء، ضم الدكتور أيمن سالم أمين عام النقابة والدكتور خالد أمين والدكتور أحمد حسين عضوا مجلس نقابة الأطباء، وذلك مساء أمس الخميس بمسرح عبد المنعم مدبولى لحضور العرض المسرحى "101 عزل".

وتقدم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بالشكر لوزارة الثقافة والبيت الفني للمسرح لحرص على تقديم عمل فني يوثق حياة الأطباء الاجتماعية والمهنية، وأضاف خيري أن مسرحية "101 عزل" التي تقدمها فرقة المواجهة والتجوال عبرت بصدق عن واقع الأطباء وتضحياتهم أثناء تأدية عملهم وهو ما ألقت جائحة كورونا الضوء عليه.

وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسمى الفرقة المواجهة والتجوال يرمز إلى المواجهة بالأفكار والتوعية بالقضايا المجتمعية والمهنية وتجوال عرضها بمحافظات الجمهورية المختلفة، وأضاف مختار أن البيت الفني للمسرح سيتعاون مع نقابة الأطباء لعرض مسرحية "101 عزل" بمحافظات مصر.

ومن ناحيته، قال الكاتب علي عبد القوي الغلبان مؤلف المسرحية، إن كتابة هذا العمل نبع من إيمانه بدور الأطباء وعرفاناً منه بالتضحيات التي يقدموها وبالأخص أثناء مكافحة جائحة كورونا، وأضاف الغلبان أنه تواصل مع العديد من الفرق الطبية التي عملت بمستشفيات العزل عند تأليف هذا العمل.

وقال محمد درويش مخرج المسرحية (حاولنا من خلال هذا العرض أن نرصد حياة أبطال الفريق الطبي الذين خاضوا معركة شديدة الخطورة والحساسية من أجل إنقاذ المصريين ومنهم من ضحى بحياته من أجلنا، ونتوجه بالشكر والتقدير للأبطال الذين ما زالوا يضحون من أجل حماية صحتنا).

وأضاف محمد الشرقاوى مدير فرقة المواجهة والتجوال، أن الوطن لا تفرقه الأزمات ويقدموا التضحيات ليبقى هذا الوطن آمناً، وأشار الشرقاوي أن "101 عزل" يسلط الضوء على الأطباء عرفاناً بدوره التاريخي الذي لم ولن ينساه الشعب المصري.

ودعا الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء جموع الشعب المصري والأطباء لحضور العرض المسرحي "101 عزل" الذي تقدمه فرقة المواجهة والتجوال على مسرح عبد المنعم مدبولي أمام محطة مترو العتبة من ناحية شارع 26 يوليو، ويبدأ العرض الساعة الثامنة والنصف مساء كل يوم، ويقدم المسرح تخفيض 50% على أسعار دخول المسرح للأطباء وأسرهم.

وفى نهاية العرض المسرحي التقط وفد مجلس نقابة الأطباء وفريق المسرحية ومسؤولو البيت الفني للمسرح الصور التذكارية مع الجمهور، وأهدى الفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح درع وزارة الثقافة إلى نقابة الأطباء وكذلك أهدى د. حسين خيري نقيب الأطباء دروع نقابة الأطباء وشهادات التقدير إلى البيت الفني للمسرح وفرقة المواجهة والتجوال.