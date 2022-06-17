جاء ذلك في كلمة له خلال احتفال بتخريج طلاب إحدى الجامعات اللبنانية اليوم بمدينة طرابلس شمالي لبنان.



وحول الحديث ترشيحات لرئاسة الحكومة ومن بينها اسم ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، قال ميقاتي إن التحليلات والاجتهادات والتأويلات كثرت خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لن يتردد في رفض اي محاولة لادخال البلد في تسويات لا مصلحة للوطن فيها أو في مساومات سياسية مخالفة لقناعاته.



واستعرض ميقاتي ،في كلمته، ما حققته حكومته منذ تشكيلها في 10 سبتمبر الماضي وحتى تحولها إلى تصريف الأعمال في مايو، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي معتبرا أن الاتفاق حدد خارطة طريق للمعالجات المطلوبة اقتصاديا وماليا واجتماعيا، مشيرا إلى أن الحكومة واكبت هذه الخطوة الأساسية بإقرار عدة مشاريع إصلاحية تنتظر التعاون لإقرارها من قبل المجلس النيابي.