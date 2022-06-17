ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35477 طن تشمل: 2045 طن بودرة جبس و18206 طن ملح و5290 طن يوريا و1761 طن رمل و8175 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39391 طن تشمل: 8576 طن خردة و3068 طن حديد و750 طن قمح و6312 طن سكر و3641 طن فول و17044 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 972 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 148 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 868 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 94661 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 282888 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2530 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 6052 شاحنة.