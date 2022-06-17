موسكو.. الحكم على موظف سابق فى السفارة الأمريكية بالسجن 14 عاما بتهمة تهريب المخدرات

وكالات

حكمت محكمة مدينة خيمكى بضواحي موسكو على الموظف السابق في السفارة الأمريكية لدى موسكو مارك فوغيل بالسجن المشدد 14 عاما، بعد إدانته بتهريب المخدرات.

وقال مصدر مطلع: "وصل مارك وزوجته إلى موسكو في أغسطس 2021 قادمين من نيويورك. وفي مطار "شيريميتيفو" أوقفه ضباط الجمارك، بعد رد فعل الكلاب المدربة على استشعارها مواد محظورة في أمتعته، حيث تم العثور على الماريخوانا وزيت الحشيش".

وتابع: "تم إخفاء المواد بعناية بالغة، فالماريجوانا كانت في عبوات العدسات اللاصقة، وزيت القنب كان في عبوات السجائر الإلكترونية، وكل هذا كان ملفوفا بالبلاستيك ومخفيا بين متعلقاته الشخصية".

وفوغيل مدرس في المدرسة الأنجلو أمريكية وكان موظفا سابقا في سفارة الولايات المتحدة لدى موسكو، وحتى مايو 2021، كان يتمتع هو وزوجته بحصانة دبلوماسية. ووفقا للتحقيق، نظم المتهم قناة لتهريب المواد المخدرة إلى روسيا بهدف بيعها لتلامذة المدرسة التي كان يعلّم فيها.