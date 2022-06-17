منظمة التجارة العالمية تدين حرب روسيا ويعلن عن تضامنه مع أوكرانيا

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أعلن وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية عن تضامنهم مع شعب أوكرانيا وإدانتهم للحرب الروسية في المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.

وقال البيان الختامي للاجتماع الوزاري -وفق ما نقله موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني اليوم الجمعة، إننا انخرطنا في إيجاد حلول متعددة الأطراف للقضايا العالمية الملحة وتفاوضنا لتحقيقها للمجتمعات في جميع أنحاء العالم وهذا لا يعني تطبيع العلاقات التجارية مع روسيا .

وأدان البيان "بأشد العبارات هجوم الاتحاد الروسي على أوكرانيا بمساعدة بيلاروس وتم تعليق انضمام بيلاروسيا إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2020 ولن ننظر في الأمر أكثر من ذلك. نحن ندعم أوكرانيا وسنعمل معًا لإيجاد طرق لاستخدام التجارة لدعم أوكرانيا في إعادة بناء اقتصادها ومجتمعها. وإن تصرفات الاتحاد الروسي، التي استمرت بلا هوادة لأكثر من 15 أسبوعا، هي هجوم غير مبرر مع سبق الإصرار ضد دولة ديمقراطية ذات سيادة. كما أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وتقوض المبادئ الأساسية للسلم والأمن الدوليين. وتُظهر هذه الإجراءات أن الاتحاد الروسي لا يحترم المؤسسات والضوابط والمعايير الدولية " .

وأدت الهجمات الروسية العشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وإغلاق الموانئ البحرية الأوكرانية إلى تفاقم المشكلات الموجودة مسبقًا التي تؤثر على سلاسل التوريد في قطاعات متعددة حيث يواجه 1.7 مليار شخص في أكثر من 100 دولة الآن مشكلات حادة في إمدادات الغذاء والطاقة والسلع وارتفاع الأسعار - بحسب البيان .

وأضاف البيان "أنه معا، نصر على أنه يجب على الاتحاد الروسي أن يوقف بشكل عاجل عدوانه العسكري ضد أوكرانيا وأن يسحب قواته على الفور. ونحن على اقتناع راسخ بوجوب مساءلة الاتحاد الروسي ويجب أن يكف عن أعماله التي تقوض السلم والأمن العالميين والقانون الدولي. وسنواصل، بصفتنا أعضاء في منظمة التجارة العالمية، اتخاذ الإجراءات التي نعتبرها ضرورية لحماية مصالحنا الأمنية الأساسية، وسنواصل إقناع الاتحاد الروسي بالحاجة الملحة لأن يفي بمسؤوليته في استعادة السلام الدولي والأمن والحفاظ عليهما".

ووقع على البيان كلا من ألبانيا وأستراليا وكندا وكوستا ريكا والاتحاد الأوروبي وأيسلندا واليابان وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا والجبل الأسود ونيوزيلاندا ومقدونيا والنرويج والمنطقة الجماركية المنفصلة لتايوان وبنغو وكينمن وماتسو وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.