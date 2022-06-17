اليوم السابع
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الجمعة، 17 يونيو 2022 08:50 ص
أكرم القصاص
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مكالمة هاتفية تقود ملّاحا بريطانيا إلى السجن

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:00 ص
مكالمة هاتفية تقود ملّاحا بريطانيا إلى السجن سجن - أرشيفية
وكالات

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قضت محكمة دنماركية أمس الخميس بسجن ملاح بريطاني 18 شهرا بعد خطأ تسبب باصطدام سفينتين. وذكرت وكالة أنباء "ريتزاو" أن محكمة مدينة كوبنهاجن خلصت إلى أن الرجل البريطاني مذنب في جريمة القتل الخطأ، في ظل ظروف متفاقمة والقيادة خلال وجود 1.15 ملليلترا من الكحول على الأقل في دمه.

وكان الملاح البريطاني يقود سفينة "سكوت كارير" البريطانية عندما اصطدمت بالسفينة الدنماركية "كارين هوي" بين يستاد جنوبي السويد وجزيرة برونهولم ببحر البلطيق الدنماركي في ديسمبر 2021.

وانقلبت سفينة الشحن الدنماركية الأقل حجما ولقي فردا طاقمها حتفهما إثر الاصطدام. وعثر الغواصون على جثمان أحدهما على متن سفينة "كارين هوي"، ولم يتم العثور على الثاني مطلقا.

وأقر البريطاني بجرمه في جميع الاتهامات، واعترف باكيا أنه كان يقود السفينة تحت تأثير الكحول أثناء إجراء مكالمة هاتفية وقت الحادث.


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