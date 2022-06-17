مقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى انفجار داخل مسجد بولاية قندوز الأفغانية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، وقوع انفجار ضخم داخل مسجد بمديرية الإمام صاحب التابعة لولاية قندز الأفغانية.

وقالت وكالة أنباء بختار، إن شخصا لقى مصرعه وأصيب سبعة آخرون بانفجار لغم أرضي داخل مسجد بقرية البردي بمديرية الإمام صاحب بمحافظة قندز ظهر اليوم.

وقال أطباء، إن حالة المصابين خطرة، فيما قالت مصادر في وقت سابق، إن الانفجار استهدف المصلين أثناء صلاة الجمعة.

هذا وتتعرض المساجد في أفغانستان لعمليات إرهابية بشكل مستمر، حيث أعلن تنظيم داعش الإرهابي أكثر من مرة عن استهداف مصليين في مساجد عدة بأفغانستان