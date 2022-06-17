مقتل شخصين وإصابة آخر فى إطلاق نار أمام كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية

وكالات الأنباء

قتل شخصان وأصيب آخر جراء إطلاق نار أمام كنيسة فى فيستافيا هيلز فى ولاية ألاباما بجنوب الولايات المتحدة وفق ما أعلنت شرطة المدينة.

وقال ضابط فى شرطة فيستافيا هيلز ، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن ثلاثة أشخاص في كنيسة القديس ستيفن أصيبوا بالرصاص.

وأضاف: "حسبما جمعناه من معلومات حول هذا الحادث، فقد دخل مشتبه به بمفرده إلى اجتماع كنسي صغير وبدأ في إطلاق النار، حيث أصاب ثلاثة أشخاص، توفي اثنان منهم، فيما يتلقى الآخر العلاج من إصابة مجهولة في مستشفى محلي".

وفى إفادة سابقة، قالت الشرطة إن شخصا توفي وأصيب اثنان جراء الهجوم.

وأكدت الشرطة أنها احتجزت مشتبها به وأنه "لا يوجد تهديد إضافي" للمدينة.

ووقع إطلاق النار أمام الكنيسة بعد الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي خلال تنظيم مأدبة طعام، وفقا لموقع سانت ستيفن الإلكتروني.

وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبا واسعا في الولايات المتحدة حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.