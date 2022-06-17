مصرع 4 أشخاص أسفل عجلات القطار بالمنيا

شهدت مدينة ومركز ملوي جنوب المنيا، منذ قليل، مصرع 4 أشخاص دهسا تحت عجلات القطار بمزلقان شرق المحطة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى تخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد مزلقانات السكة الحديد بمركز ملوي، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص نتيجة درسهم تحت عجلات القطار.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.