مصرع مواطن فى حادث تصادم أمام كوبرى الجامعة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى مواطن مصرعه،منذ قليل،إثر وقوع حادث اصطدام تروسيكل بالرصيف أمام كوبرى الإسكان أمام جامعة الزقازيق وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار.



وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الأحرار التعليمي ا، بوصول " عصام ق ع" 50عاما مقيم قرية شيبة دائرة مركز شرطة الزقازيق، جثة هامدة ، إثر إصطدام تروسيكل برصيف ناحية كوبرى الإسكان أمام جامعة الزقازيق.



جرى تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.









