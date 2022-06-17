مصرع طفل غرقا بترعة قرية نواج فى الغربية

الغربية ـ محمد طارق

لقى طفل مصرعه غرقا في ترعه قرية نواج بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية ، وذلك أثناء اللهو حيث انزلقت قدماه وجرفة التيار ولم يتمكن من المقاومة، وغرق لعدم قدرته علي السباحة.



تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد غرق طفل في ترعة قرية نواج بدائرة مركز قطور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع طفل يدعي "أحمد. ع. ا" في العقد الأول من العمر، حيث لقى مصرعه غرقا أثناء اللهو على جانبي الترعة فانزلقت قدماه وجرفة التيار ولم يتمكن من مقاومة تيار الماء وغرق لعدم قدرته علي السباحة.









