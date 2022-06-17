مصرع طفلة فى حادث تصادم أثناء عبورها الطريق بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها إثر اصطدامها بسيارة أثناء عبورها الطريق بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين ورود بلاغا من المستشفى العام بمركز كوم حمادة بوصول "أيات. م.ف" 8 سنوات طالبة ومقيمة دائرة المركز جثة هامدة إدعاء عبور طريق وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
بالانتقال والفحص وسؤال أهلية المجنى عليه قرروا انه أثناء عبور المجنى عليها الطريق صدمتها سيارة مسرعة مما تسبب فى وفاتها فى الحال.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
جثة -ارشيفية
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لقيت طفلة مصرعها إثر اصطدامها بسيارة أثناء عبورها الطريق بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.
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