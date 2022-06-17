مصرع طفلة غرقاً فى مياه شاطئ بحي الزهور محافظة بورسعيد

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، غرقاً في مياه شاطئ البحر الأبيض المتوسط بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد.
استقبلت مستشفي الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، الطفلة سما المنشاوى السيد المنشاوي - 6 سنوات، جثة هامدة، ومقيمة بمساكن حي الزهور، نتيجة غرق على الشاطئ في حي الزهور.
تم وضع الجثة بمشرحة مستشفى الزهور، تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.
يذكر أنه توافد الأهالي على الشاطئ منذ الصباح بشكل كثيف بطول ساحل البحر في جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد شرق المحافظة، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج وانتشار التيارات المائية.
شاطئ بورسعيد
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لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، غرقاً في مياه شاطئ البحر الأبيض المتوسط بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد.
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