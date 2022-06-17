مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شخص مصرعه، في حادث بمنطقة شرق العوينات، كما أصيب خمسة آخرون في حادث تصادم بين سيارة ملاكى وجرار زراعى بمركز الفرافرة اليوم الجمعة، في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.



تبين وفاة عبد العزيز زهري سليمان، 57 سنة، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل بمنطقة شرق العوينات، وجرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.



كما أصيب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد ، حيث تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.



تبين تصادم سيارة ملاكي مع جرار زراعي بقرية "أبو هريرة" بمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من سمير صلاح محمد بيومي 65 سنة، زينب عادل زكي على 15 سنة، ملك عادل زكي على 9 سنوات، وفاء عادل زكي على 13 سنة، سالي عابد أحمد شعبان 35 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









