اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على محور صلاح سالم

الجمعة، 17 يونيو 2022 11:17 ص
مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على محور صلاح سالم انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم، وتم نقلهم للمستشفى، ورفع رجال المرور حطام الحادث بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بانقلاب سيارة ووجود متوفين بجوار سور معهد فنى بمحور صلاح سالم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر، وتم نقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى ورفع أثار الحادث.

وأجرى رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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