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مصرع شاب من محافظة المنيا إثر طعنة نافذة بالقلب في بورسعيد

الجمعة، 17 يونيو 2022 11:07 ص
مصرع شاب من محافظة المنيا إثر طعنة نافذة بالقلب في بورسعيد جثة -ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقى شاب من محافظة المنيا، مصرعه، اليوم الجمعة، اثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة شارع الشعراوي في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد .

استقبل مستشفى بورفؤاد الشاب: عبد الوهاب الرملي الشحات الرملي 18 عامًا، مصاب بطعنة نافذة في القلب والصدر، والحالة العامة حرجة، بادعاء إعتداء من آخرين عليه بسلاح أبيض بمنطقة الشعراوى في بورفؤاد.

ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، في الوقت الذي وجه اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث لسرعة التحري عن الواقعة وضبط المتهمين.



 


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