مصرع شاب فى حادث تصادم بمحافظة قنا

قنا ـ صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بمركز فرشوط شمالي قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين ، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع حازم حلمي، 25 عاما مقيم بقرية الكوم الأحمر، في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل على طريق الكوم الأحمر.



تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



