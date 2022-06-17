مدينة الزينية تطفئ قمينة طوب لانبعاث دخان بالمخالفة للقانون بقرية الصعايدة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تمت إطفاء قمينة طوب بعد شكاوى المواطنين بقرية الصعايدة بإقامة أحد الأهالى لها بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه بناء على شكاوى المواطنين تليفونياً لرئيس المجلس، مساء الخميس 16 يونيو 2022، من انبعاث دخان كثيف من أحد قمائن الطوب بقرية الصعايدة وشعور المواطنين بالاختناق نظرا للدخان الكثيف مع حرارة الجو، تم تكليف مدير شئون البيئة وسكرتير القرية، وإبلاغ الحماية المدنية والنقيب يحيى جامع رئيس نقطة شرطة الزينية قبلى، وتم إطفاء القمينة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بمركز شرطة طيبة، وذلك تمهيداً للإحالة للنيابة العامة.

وفى نفس السياق قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات لتنفيذ أعمال أزالة فى المهد للتعدى على أرض زراعية على مساحة 150 م وهى عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض، وذلك بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية بقيادة النقيب يحيى جامع رئيس نقطة الشرطة، والقوة المرافق له وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بتنفيذ أعمال حملة نظافة بشارع الأقصر العشى، وتشجير ميدان الصيادين وعمل حملة نظافة داخل الوحدة الصحية وتشجيرها، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بتنفيذ أعمال حملة نظافة داخل القرية وذلك تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وهانى أحمد عبدالقادر مدير إدارة النظافة بالمركز ويوسف أحمد رئيس قرية الزينية بحرى، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وشهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عودة فعاليات اليوم المفتوح الأسبوعى لمناقشة مشكلات المواطنين، حيث تم بحضور العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنعقاد اليوم المفتوح داخل ديوان عام المركز، ومناقشة تأهيل وتبطين الترع بالقرى، ومشروع الصرف الصحى وعدد من الملفات الهامة.

وتمت مناقشة الإشراف على أعمال تأهيل وتبطين الترع بالزينية ونسب الإنجاز، بحضور مهندس من غاز مصر والمهندس مدير مشروعات المقاولون العرب فرع البحر الأحمر صرف صحى، ومدير الإدارة البيطرية بالمركز، والشيخ على صديق مدير إدارة الاوقاف، والنقيب يحيى جامع رئيس نقطة شرطة الزينية، ومدير مكتب العمل بالأقصر والمهندس محمد حمادة مدير مشروع شركة جبالكو المنفذة لمشروع الصرف بالزينية.

كما تم مناقشة أسباب تأخير التشغيل التجريبى لمشروع الصرف داخل المركز، حيث أفادت المهندسة رقيه حماد رئيس هيئة الصرف الصحى بالأقصر، أنه تم الانتهاء من إجراءات عداية السكة الحديد وتم وصول المواسير الخاصة بها، وجارى التنسيق للإحضار ماكينة الدفع النفقى، وجارى اتخاذ الإجراءات فى محطات الصرف بالنسبة لمحطة الشاعر،كما وعدت المهندسة رقيه بالحضور لاجتماع جديد لتحديد مواعيد محددة للشركات للانتهاء من مشروع الصرف الصحى للمركز.

وفى قطاع الصحة تم مناقشة مشروع التأمين الصحى الشامل، وذلك بطلبات المواطنين بدخول مستشفى الزينية قبلى التكاملى ومستشفى العشى التكاملى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، كما طالب أحد المواطنين بوجود مكتب صحة لتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الدفن للمتوفين كذلك توفير الأطباء داخل الوحدات الصحية بالمركز، وبالنسبة للرى طالب المواطنين برفع التراكمات من مخلفات نواتج تأهيل وتبطين الترع، وبالنسبة لمشروع توصيل الغاز الطبيعى لمركز ومدينة الزينية أفاد مهندس شركة غاز مصر بأنه جارى الأن أعمال الرفع المساحى لشوارع مدينة الزينية.

وفى الطب البيطرى أفادت مديرة الطب البطرى، أنه تم تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وستتولى الإدارة التفتيش على محلات الجزارة وتحرير المحاضر ضد من يقوم بالذبح خارج السلخانة، كما تم تحديد لقاء آخر الأسبوع القادم بحضور مدير مديرية الصحة ومدير الرعاية الصحية ومدير التأمين الصحى، وذلك لعرض شكاوى المواطنين.



مدينة الزينية تطفئ قمينة طوب خلال انبعاث دخان منها بالمخالفة للقانون بقرية الصعايدة